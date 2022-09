Il monegasco precede Verstappen e l'altra rossa di Sainz. A causa delle penalità però il leader del Mondiale partirà quarto mentre lo spagnolo scatterà dall'ultima fila

Charles Leclerc ha conquistato la pole del Gp d’Italia, l’ottava stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto di 145 millesimi l’olandese della Red Bull di Max Verstappen. Terzo crono per l’altra Ferrari di Carlos Sainz. A seguire Perez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly e Alonso.

Alla luce delle penalità che coinvolgono tra gli altri Verstappen e Sainz, la griglia di partenza vedrà domani Leclerc e Russell in prima fila, quindi Lando Norris e il campione del mondo in carica. Sainz, terzo in qualifica, scala in fondo al gruppo.

Il monegasco emozionatissimo dopo la conquista della pole del Gp d’Italia a Monza si sfoga nel team radio e sottolinea “e ora domani ragazzi” a tutto lo staff. Per il Leclerc è la 17a pole in carriera.

