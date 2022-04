Doppietta Red Bull nel Gp dell'Emilia Romagna

Dominio Red Bull a Imola. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e l’inglese della McLaren Lando Norris. Scattato dalla pole, l’olandese della Red Bull ha condotto la gara dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Giornata da dimenticare per la Ferrari con Sainz fuori al primo giro dopo un contatto con Ricciardo e Leclerc solo sesto a causa di un errore nel finale che gli è costato il podio. In chiaroscuro la prova della Mercedes: Russel quarto ed Hamilton solo 14esimo in evidente difficoltà. Il campione del mondo della Red Bull si rilancia nel Mondiale e accorcia le distanze in classifica dal monegasco della Ferrari: si torna in pista l’8 maggio a Miami.

