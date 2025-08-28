Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv

Tutto pronto per l’Italia di Gianmarco Pozzecco che questa sera, giovedì 28 agosto, fa il suo esordio a Eurobasket 2025. Appuntamento alle ore 20.30 a Limassol, Cipro, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Grandi assenti Stefano Tonut, Donte DiVincenzo e Achille Polonara: quest’ultimo costretto a fermarmi per via di una leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a giugno.

“Abbiamo giocato contro di loro qualche giorno fa. Hanno un grande coach come Spanoulis e tanto talento. Sappiamo che sono molto competitivi, cercheremo di fare del nostro meglio. Ogni gara sarà difficile, probabilmente quella contro la Grecia di più, ma saremo pronti. Abbiamo perso contro di loro senza tre giocatori importanti. Ma mi fido dei miei giocatori, vedremo”, ha detto il ct alla vigilia del match.

Serbia, Francia e Germania sono le favorite “ma il mondo sta cambiando, soprattutto nello sport. Ci sono differenze da quando giocai ad Atene e ora. Tante più squadre sono competitive. Ai miei tempi sapevi che bene o male saresti arrivato in fondo, perché le squadre competitive erano poche. Ora tutte possono perdere contro chiunque”, ha aggiunto Pozzecco.

Presenti e assenti negli azzurri

La squadra a Eurobasket 2025 non potrà contare su Stefano Tonut e Donte DiVincenzo. La guardia dell’Olimpia Milano, qualche giorno fa, ha dovuto lasciare il raduno della Nazionale a causa di un infortunio, una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il cestista americano, invece, guardia dei Minnesota Timberwolves, ha rinunciato per il riacutizzarsi di un problema fisico. Nella lista dei convocati c’è Danilo Gallinari, fresco campione a Porto Rico e alla sua ultima esperienza con la Nazionale italiana in questo torneo.

Presente anche il cestista Nba Simone Fontecchio, passato di recente dai Detroit Pistons ai Miami Heat. Occhi puntati sulle promesse azzurre Dame Sarr (Duke University), Matteo Spagnolo (Alba Berlino), Gabriele Procida (Real Madrid), Saliou Niang (Virtus Bologna) e Momo Diouf (Virtus Bologna).

I 𝟭𝟮 Azzurri per #EuroBasket 💙



Coach Pozzecco ha scelto gli atleti che da domani scenderanno in campo per l’Europeo: esordio alle 20.30 contro la Grecia! 🇬🇷#Italbasket x @EuroBasket pic.twitter.com/kCcXPW3pP2 — Italbasket (@Italbasket) August 27, 2025

Il pensiero ad Achille Polonara

Il pensiero va anche e soprattutto ad Achille Polonara, che sta combattendo contro il cancro. “Ci manca tantissimo Achille, non è con noi perché non sta bene. E ci manca tanto anche Tonut (out per la distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra, ndr), perché entrambi sono parte della nostra famiglia. Quello che abbiamo costruito insieme negli ultimi anni è qualcosa che non è solo basket, molto di più. Ci mancano tanto”, ha detto Pozzecco.

“Poi vorrei ringraziare Rossato: è con noi dal primo giorno, e anche se sapeva che soprattutto negli ultimi giorni non sarebbe stato parte della squadra, è stato professionale e ci ha aiutato molto. Complimenti a lui, è un giocatore fantastico”, ha sottolineato il tecnico friulano alle prese con un debutto a Eurobasket 2025 non facile.

Dove vedere Eurobasket 2025

Tutte le partite di Eurobasket 2025 saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) e disponibili anche via streaming su NOW TV e SkyGo. In alternativa, DAZN offre la possibilità di seguire le gare in streaming live e on demand. Inoltre, quest’anno le partite dell’Italia saranno visibili anche in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di sostenere la Nazionale senza pagare un abbonamento.

Le città ospitanti e le date

Il torneo si svolgerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025, seguendo il consueto formato con quattro città ospitanti, ognuna sede di un girone: Riga (Lettonia – Gruppo A), Tampere (Finlandia – Gruppo B), Limassol (Cipro – Gruppo C) e Katowice (Polonia – Gruppo D). La fase finale si disputerà a Riga. Le 24 squadre saranno divise in quattro gruppi da sei e si sfideranno nella prima fase: le prime quattro di ciascun girone accederanno agli ottavi, seguiti da quarti, semifinali e finalissima.

I gironi e il gruppo dell’Italia

L’Italia è inserita nel Gruppo C, ospitato a Limassol, e si confronterà con la Spagna detentrice del titolo e con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, oltre che con Bosnia-Erzegovina, Cipro e Georgia.

Ecco la composizione completa dei gironi:

Gruppo A (Riga, Lettonia): Portogallo, Estonia, Lettonia, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca

Portogallo, Estonia, Lettonia, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca Gruppo B (Tampere, Finlandia): Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Svezia, Montenegro

Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Svezia, Montenegro Gruppo C (Limassol, Cipro): Cipro, Italia, Georgia, Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina

Cipro, Italia, Georgia, Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina Gruppo D (Katowice, Polonia): Islanda, Francia, Slovenia, Polonia, Belgio, Israele.

Il calendario dell’Italia

Gli azzurri debuttano giovedì 28 agosto contro la Grecia in una sfida che si preannuncia subito decisiva. Ecco il calendario completo.

Grecia-Italia, giovedì 28 agosto ore 20.30

giovedì 28 agosto ore 20.30 Italia-Georgia , sabato 30 agosto ore 14.00

, sabato 30 agosto ore 14.00 Bosnia-Erzegovina-Italia , domenica 31 agosto ore 20.30

, domenica 31 agosto ore 20.30 Italia-Spagna , martedì 2 settemebre ore 20.30

, martedì 2 settemebre ore 20.30 Italia-Cipro, giovedì 4 settembre ore 17.15

Le date delle fasi finali

Dopo la fase a gironi (dal 27 agosto al 4 settembre), le prime quattro classificate di ogni gruppo approderanno agli ottavi, previsti per il 6 e 7 settembre. I quarti si giocheranno il 9 e 10 settembre, le semifinali il 12 settembre e la finalissima il 14 settembre con l’assegnazione del titolo europeo.