Hantavirus, la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di Tenerife

La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Lo riferiscono i media locali, spiegando che le autorità sanitarie e portuali spagnole hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze epidemiologiche.

Alcuni membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri avrebbero manifestato sintomi riconducibili al virus durante la navigazione, facendo scattare l’allerta sanitaria. La situazione avrebbe spinto il comandante della nave a fare rotta verso Tenerife per permettere controlli medici approfonditi e operazioni di sbarco in sicurezza. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari, personale della protezione civile e squadre specializzate nella gestione di malattie infettive.

Il ministero della Salute intanto ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative al focolaio di Hantavirus collegato alla crociera MV Hondius. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale.

L’hantavirus è un’infezione virale trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con ambienti contaminati dai loro escrementi. In alcuni casi può provocare sintomi gravi, soprattutto a livello respiratorio, e richiede quindi un monitoraggio sanitario costante. Le autorità locali stanno ora lavorando per ricostruire la catena dei contatti e verificare eventuali ulteriori casi sospetti tra le persone presenti a bordo.

La MV Hondius, impiegata soprattutto per crociere esplorative e itinerari naturalistici, resterà nel porto di Granadilla fino al completamento delle verifiche sanitarie. Non si esclude che alcuni passeggeri possano essere trasferiti in strutture ospedaliere dell’isola per ulteriori accertamenti, mentre le autorità spagnole invitano alla prudenza in attesa di un quadro clinico definitivo.

MV Hondius cruise has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/kVryx3G5M3 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026