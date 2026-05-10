Hantavirus, la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di Tenerife

La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Lo riferiscono i media locali, spiegando che le autorità sanitarie e portuali spagnole hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze epidemiologiche.
Alcuni membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri avrebbero manifestato sintomi riconducibili al virus durante la navigazione, facendo scattare l’allerta sanitaria. La situazione avrebbe spinto il comandante della nave a fare rotta verso Tenerife per permettere controlli medici approfonditi e operazioni di sbarco in sicurezza. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari, personale della protezione civile e squadre specializzate nella gestione di malattie infettive.
Il ministero della Salute intanto ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative al focolaio di Hantavirus collegato alla crociera MV Hondius. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale.
L’hantavirus è un’infezione virale trasmessa principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con ambienti contaminati dai loro escrementi. In alcuni casi può provocare sintomi gravi, soprattutto a livello respiratorio, e richiede quindi un monitoraggio sanitario costante. Le autorità locali stanno ora lavorando per ricostruire la catena dei contatti e verificare eventuali ulteriori casi sospetti tra le persone presenti a bordo.
La MV Hondius, impiegata soprattutto per crociere esplorative e itinerari naturalistici, resterà nel porto di Granadilla fino al completamento delle verifiche sanitarie. Non si esclude che alcuni passeggeri possano essere trasferiti in strutture ospedaliere dell’isola per ulteriori accertamenti, mentre le autorità spagnole invitano alla prudenza in attesa di un quadro clinico definitivo.
MV Hondius cruise has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/kVryx3G5M3— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026
“Depositeremo un’interrogazione ai Ministri della Salute e della Protezione civile per chiedere che il Governo riferisca con urgenza alle Camere sui casi di Hantavirus Andes monitorati anche in Italia e sulle misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria attivate”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan. “Dopo le notizie relative ai passeggeri transitati nel nostro Paese e posti sotto osservazione sanitaria – prosegue Furlan – è indispensabile garantire la massima trasparenza, evitando allarmismi ma assicurando ai cittadini informazioni chiare e puntuali. L’esperienza del Covid ci insegna che tempestività e coordinamento istituzionale sono fondamentali”. “Nell’interrogazione chiediamo di sapere quali protocolli siano stati attivati, quali misure di tracciamento e isolamento siano in corso e quale sia il livello di preparazione del sistema sanitario nazionale rispetto a possibili evoluzioni del quadro epidemiologico. È necessario che il Parlamento venga informato rapidamente sullo stato della situazione”, conclude Furlan.
Secondo quanto riporta El Pais, gli specialisti della ‘Sanidad Exterior’ – ovvero il servizio del ministero della Salute spagnolo che si occupa del controllo sanitario alle frontiere – sono saliti a bordo della nave da crociera per valutare le condizioni dei passeggeri. L’imbarcazione ha attraccato per avviare lo sbarco dei viaggiatori, dopo che il governo centrale ha dovuto imporre l’operazione in seguito al rifiuto dell’ultimo momento da parte del presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, di autorizzare l’ancoraggio. Gli specialisti, dotati di dispositivi di protezione individuale, sono saliti a bordo per effettuare un’indagine epidemiologica e una valutazione sanitaria direttamente sulla nave, spiega il portale online del quotidiano iberico. Una volta confermata l’assenza di sintomi di hantavirus, i passeggeri verranno evacuati a gruppi tramite motovedette e poi trasferiti all’aeroporto per il rimpatrio. A terra è già presente un altro gruppo di personale sanitario che accompagnerà i passeggeri agli autobus dell’Unità Militare di Emergenza (UME), per il trasferimento verso l’aeroporto, situato a circa dieci minuti di distanza. A bordo resteranno soltanto 17 membri dell’equipaggio filippino, incaricati di condurre la nave fino ai Paesi Bassi, sotto bandiera dei quali naviga il MV Hondius.
Con loro sarà trasportato anche il corpo di una passeggera tedesca, deceduta a causa dell’infezione durante una spedizione in Antartide.
La nave è stata scortata dalla Guardia Civil fino al porto dove è stato predisposto un dispositivo speciale per accogliere i passeggeri. Al dispositivo partecipano circa 360 effettivi della Guardia Civil, con il supporto di mezzi aerei, diverse imbarcazioni del servizio marittimo, specialisti NRBQ (nucleare, biologico, chimico e radiologico), unità GRS e unità di sicurezza cittadina.
“La nave da crociera MV Hondius ha raggiunto le coste di Tenerife. Siamo in porto, coordinando i prossimi passi per lo sbarco sicuro dei passeggeri. #Hantavirus”. Lo comunica attraverso X il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.