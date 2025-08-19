Eurobasket 2025, Tonut lascia il raduno dell’Italia per infortunio

Il cestista azzurro Stefano Tonut ha lasciato il raduno della Nazionale di basket a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono all’atleta di prendere parte a Eurobasket 2025.

“Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla Maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”, ha detto il ct Gianmarco Pozzecco.

Il gruppo azzurro si sta allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, 19 italiane) e Grecia (22 agosto, 19 italiane).

Secondo forfait dopo quello di DiVincenzo

Si tratta del secondo forfait nel giro di pochi mesi. Gli azzurri a fine luglio hanno perso l’italoamericano Donte DiVincenzo, uno dei giocatori più attesi. La guardia Nba dei Minnesota Timberwolves ha dovuto rinunciare per il riacutizzarsi di un problema fisico.

“C’è stato un grande interesse mediatico, per giocare con noi ha dovuto ottenere la cittadinanza italiana grazie alla sensibilità delle più alte cariche dello Stato dal presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio fino al Coni. Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato per ottenere questa cittadinanza. Purtroppo però dobbiamo prendere questa decisione a malincuore, fa parte dello sport”, aveva detto il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della FIP, Gigi Datome. “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma ora dobbiamo guardare avanti per pensare agli Europei”.