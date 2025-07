Donte Divincenzo infortunato, la Nazionale lo perde per Eurobasket 2025

Tegola per la nazionale italiana di basket in vista degli Europei al via il mese prossimo: gli azzurri perdono uno dei loro giocatori più attesi, l’italoamericano Donte Divincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves in NBA. Ad annunciarlo è stato lo stesso Divincenzo, con un videomessaggio dagli Stati Uniti, in cui ha detto “con dispiacere” di non poter partecipare alla spedizione azzurra. “Purtroppo Donte non sarà dei nostri per un riacutizzarsi di un problema fisico, abbiamo provato a capire se poteva curarsi qui ma non c’erano i tempi per averlo con noi ad Eurobasket”, ha confermato in conferenza stampa a Milano il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della FIP, Gigi Datome. “C’è stato un grande interesse mediatico, per giocare con noi ha dovuto ottenere la cittadinanza italiana grazie alla sensibilità delle più alte cariche dello Stato dal presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio fino al Coni. Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato per ottenere questa cittadinanza. Purtroppo però dobbiamo prendere questa decisione a malincuore, fa parte dello sport”, ha aggiunto. “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma ora dobbiamo guardare avanti per pensare agli Europei”, ha concluso Datome.

Divincenzo: “Obiettivo resta giocare con l’Italia in Mondiali e Olimpiadi”

“Ciao a tutti, volevo dire quanto sono felice e grato, quanto sono emozionato, di diventare finalmente cittadino italiano. Voglio ringraziare la Federazione e le istituzioni italiane per aver fatto accadere tutto questo e con incredibili tempi record. Purtroppo mi dispiace non poter raggiungere la nazionale questa estate a causa di un problema fisico che negli ultimi giorni mi ha costretto a prendere questa difficile decisione”, sono state le parole di Divincenzo nel suo videomessaggio. “Ma il mio obiettivo rimane lo stesso, di fare un percorso con l’Italbasket guardando avanti ai Mondiali e alle Olimpiadi, e per molto tempo. Quindi volevo solo mostrare il mio impegno, mandare i miei auguri alla squadra, e ci vediamo presto”, ha aggiunto la guardia italo-americana dei Minnesota Timberwolves.

Al suo posto Darius Thompson

Il ct della nazionale, Gianmarco Pozzecco, ha detto che a prendere il suo posto agli Europei sarà Darius Thompson, ex Efes che pochi giorni fa ha firmato con il Valencia in Spagna. “Sono felice di annunciare che abbiamo già in mano un’altra soluzione: Darius Thompson. Devo ringraziare il presidente Petrucci, Datome e il mio staff. Perché avere subito una soluzione non è cosa da poco. È logico che le tempistiche non aiutano e il nostro lavoro si complica. L’inserimento sarà complesso, ci dovrebbe raggiungere a Trieste, ma tutto sarà facilitato dalla disponibilità dei ragazzi”, ha detto Pozzecco. Che con riferimento a Divincenzo ha dichiarato: “Vivo delle emozioni contrastanti, sono anche io grato a tutti quelli che hanno contribuito a fare in modo che Donte riuscisse ad ottenere il passaporto. La sua disponibilità anche ha fatto la differenza. Io ho sempre detto che ci volevano passaporto e desiderio, in questo caso c’erano entrambe per fare tutto in tempi strettissimi. Il suo desiderio ce lo aveva espresso Donte questo inverno, ma non abbiamo fatto i conti con la dura legge dello sport: gli infortuni. Sono clamorosamente dispiaciuto per un ragazzo che si vede privato di queste emozioni”.

Datome: “Divincenzo infortunato all’alluce, ha fatto di tutto per esserci”

Sempre il coordinatore azzurro Gigi Datome ha poi chiarito comunque che Divincenzo “ha già dato la sua disponibilità a vestire in futuro la maglia azzurra“, spiegando: “Lui si stava allenando per venire qui il 30, poi ha iniziato a sentire un dolore all’alluce. Ci siamo presi del tempo per decidere, lui il 22 a Chicago ha prestato giuramento per la cittadinanza italiana, ma gli specialisti hanno detto che si parlava di almeno 3-4 settimane di riposo“.

Pozzecco: “Divincenzo aveva grande entusiasmo, sono certo tornerà”

Pozzecco si è detto della stessa opinione, per quanto riguarda le prospettive future di Divincenzo. “Divincenzo aveva grande entusiasmo per questa avventura, è logico che gli appassionati avrebbero voluto vederlo. Ma allo stesso tempo Thompson è un giocatore che conosce la pallacanestro Fiba meglio, ma la mia unica preoccupazione è solo dettata dalle tempistiche. Gli infortuni non si possono prevedere, ma le cose che mi lasciano sereno è il senso di responsabilità che i giocatori hanno capito di dover vivere”, ha affermato, “ero anche io entusiasta di vederlo all’opera con noi, ma allo stesso tempo sono entusiasta di poter allenare Thompson. Una cosa di cui sono certo, però, è che Divincenzo un giorno giocherà per la nazionale“.

Petrucci: “Divincenzo alla prossima, Thompson non lo farà rimpiangere”

“Abbiamo ottenuto la cittadinanza a tempo di record, cittadino italiano Divincenzo rimane, speriamo in una prossima occasione”, ha commentato a LaPresse il presidente della Fip, Gianni Petrucci. “Ognuno può dire la sua, per la curiosità che c’era sulla questione Divincenzo sarebbe stato sicuramente più popolare, ma io dico che Thompson non lo farà rimpiangere“, ha aggiunto il numero uno della Federbasket chiarendo che “la buona fede del ragazzo, per chi ha visto il video, è fuori discussione”. Riguardo alle aspettative degli Azzurri ai prossimi Europei, Petrucci conclude: “Ogni nazione vuole arrivare più in alto possibile. Noi abbiamo uno staff eccezionale, in più c’è l’esordio da responsabile delle squadre nazionali di Gigi Datome“.