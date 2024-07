Accordo raggiunto per una cifra di 104 milioni di dollari. La stella del basket in campo almeno fino a 41 anni

Come ipotizzato, LeBron James resta a Los Angeles. La stella Nba ha raggiunto un accordo con i Lakers per prolungare il suo contratto di altri due anni, per una cifra di 104 milioni di dollari. Lo riporta Espn. In questo modo l’ex fuoriclasse di Cleveland e Miami giocherà con suo figlio Bronny, appena scelto al draft dalla franchigia gialloviola. King James giocherà quindi almeno fino a 41 anni.

