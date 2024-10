L’azzurro chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo rimbalzo nel match perso dai Pistons contro i Pacers

Esordio flop per Simone Fontecchio alla prima della nuova stagione di Nba. I suoi Detroit Pistons cedono in casa contro gli Indiana Pacers per 109-115 con match deciso nell’ultimo quarto. L’azzurro chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo rimbalzo. Vittoria esterna anche per gli Orlando Magic che hanno la megluio sui Miami Heat 97-116. Miglior realizzatore della serata l’italo-americano Paolo Banchero con 33 punti e 11 rimbalzi. Successo fuori anche anche per i Cleveland Cavalier che piegano i Toronto Raptors per 106-136. Match a senso unico con Evan Mobley miglior marcatore con 25 punti. Vittoria dei New Orleans Pelicans che superano i Chicago Bulls 123-111, con Brandon Ingram che mette a referto 33 punti. Successo anche per i Memphis Grizzlies che sul campo degli Utah Jazz si impongono 124-126 nonostante i 35 punti di Lauri Markkanen. L’unico match finito ai supplementari è quello tra Phoenix Suns e i Los Angeles Clippers con vittoria della franchigia dell’Arizona in trasferta per 103-106. Non bastano i 29 punti e 12 rimbalzi di James Harden.

I Golden State Warriors trascinati da Steph Curry (sfiora la tripla doppia con 17 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) battono i Portland Trail Blazers per 104-139. Anche i Milwaukee Bucks vincono in trasferta battendo i Philadelphia 76ers per 109-124. Per i padroni di casa pesano le assenze di Joel Embiid e Paul George, entrambi infoertunati. Per i Bucks 30 punti di Damian Lillard e ai 25 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Gli Atlanta Hawks superano in casa i Brooklyn Nets 120-116 grazie ai 30 punti e 12 assist di Trae Young, mentre per i Nets non bastano i 36 punti di Cam Thomas. Infine successo dei Charlotte Hornets che espugnano il campo degli Houston Rockets per 105-110. Decisivi i 34 punti e 11 assist di LaMelo Ball.

Steph Curry comes one rebound shy of a triple-double in the @warriors season-opening win in Portland! Buddy Hield: 22 PTS, 5 3PM, 15 MIN

Andrew Wiggins: 20 PTS, 4 REB, 4 3PM pic.twitter.com/1Si0L2exj7 — NBA (@NBA) October 24, 2024

