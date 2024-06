Il 19enne figlio d'arte è stato selezionato come 55a scelta del Draft 2024

Bronny James giocherà al fianco del padre Lebron. Il 19enne figlio d’arte è stato selezionato dai Los Angeles Lakers al Draft Nba 2024 come 55a scelta. Nella lunga storia della lega di basket americana non era mai successo che una coppia padre-figlio scendesse in campo assieme. Un sogno dunque che diventerà realtà nella prossima stagione e che rispecchia le aspettative di molti addetti ai lavori. Quello di Bronny, però, non è proprio un arrivo in grande stile considerando che ha dovuto aspettare ben 54 atleti prima di poter sentire il suo nome, il quartultimo della seconda giornata di Draft.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Los Angeles Lakers (@lakers)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata