Milano, 24 ott. (LaPresse) – “La Russia non ha mai dubitato che la Corea del Nord prenda sul serio la cooperazione con noi, siamo in contatto con i nostri amici nordcoreani”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza che chiude il vertice Brics che si è tenuto a Kazan, in Russia. Lo riporta Ria Novosti.

