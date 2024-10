I due hanno giocato nel match d'esordio della nuova stagione contro i Timberwolves, vinto 110-103 dai Lakers

LeBron e Bronny James sono i primi padre e figlio a giocare insieme nell’Nba. È successo martedì sera all’esordio stagionale dei Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwoles – match vinto 110-103 dai padroni di casa alla Crypto.com Arena. I due sono scesi in campo insieme, a quattro minuti dalla fine del secondo quarto, suscitando una grande ovazione da parte del pubblico di casa. Il 39enne LeBron aveva già iniziato la partita e giocato 13 minuti prima di fare coppia con il figlio 20enne per entrare nella storia. “The chosen one”, “il prescelto”, come viene soprannominato, è il miglior marcatore della storia della Lega basket americana, mentre Bronny è stato scelto da LA al secondo giro del Draft 2024, alla 55a posizione. “Sei pronto? Vedi l’intensità, vero? Gioca senza pensieri, però”, ha detto il padre al figlio in panchina prima della partita, uno scambio ripreso dalle telecamere e dai microfoni di TNT, “non preoccuparti degli errori. Esci e impegnati”. Hanno giocato insieme due minuti e mezzo in cui “The King” ha sbagliato due tiri dal perimetro prima di fare una schiacciata. Il rookie, invece, ha avuto un rimbalzo iniziale e ha sbagliato un tiro da tre poi è tornato in panchina a 1:19 dalla fine del secondo quarto, ricevendo un’altra ovazione.

