Le New York Liberty vincono il titolo Wnba. Le ragazze di Sandy Brondello in gara cinque hanno sconfitto le Minnesota Lynx 67-62 ai tempi supplementari. Jonquel Jones – mvp delle Finals – ha trascinato con 17 punti la franchigia della Grande Mela che in passato aveva raggiunto la finale ben cinque volte, perdendo sempre, inclusa la scorsa stagione. La vittoria ha dato alla città di New York il suo primo titolo di basket dal 1973, quando i Knicks hanno vinto il campionato Nba.

YOUR 2024 WNBA CHAMPIONS 🗽 The @nyliberty secure their first title in franchise history!#WelcometotheW | WNBA Finals @YouTubeTV pic.twitter.com/4GSpHZ4oW0 — WNBA (@WNBA) October 21, 2024

Le polemiche

Il match, così come l’intera serie, è stato combattuto. Non sono mancate le polemiche per la penetrazione di Breanna Stewart che ha trovato il fallo di Alanna Smith. Questo è valso due tiri liberi e il pareggio momentaneo a 5.2 secondi dalla fine. Un fischio controverso che ha scatenato numerose critiche anche sui social. A riguardo si è espresso anche Lebron James che su X ha scritto: “Mi dispiace ma quello non era fallo! Lasciate che siano i giocatori a dettare il risultato di una partita combattuta”.

I’m sorry but that wasn’t a foul! Let the damn players dictate the outcome of a close battled tested game. 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 21, 2024

L’allenatrice delle Lynx: “Ce l’hanno rubata”

Furiosa l’allenatrice delle Lynx, Cheryl Reeve. “Non c’era fallo. So che i titoli saranno tutti su ‘Reeve si lamenta per i falli’ e vi dico: fatelo. Perché questa sera ce l’hanno rubata”, ha detto la coach in conferenza stampa. “Arbitrare non è così difficile: basta fischiare la stessa cosa su entrambi i lati del campo”.

