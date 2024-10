I campioni in carica di Boston scenderanno sul parquet del TD Garden all'1:30 (ora italiana). Alle 4:00 Los Angeles contro Minnesota

Tutto pronto per la nuova stagione di Nba. Ad aprire le danze sarà il big match tra i campioni in carica dei Boston Celtics e i New York Knics che scenderanno sul parquet del TD Garden all’1:30 (ora italiana). Da una parte c’è la squadra di Jayson Tatum e Jaylen Brown, favorita per riconquistare il titolo americano, e dall’altra il quintetto guidato da Jalen Brunson, rinforzatasi in questa sessione di mercato e fresca dell’arrivo di Karl-Anthony Towns.

A seguire c’è un’altra grande partita: quella tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves alla Crypto.com Arena (alle 4:00, ora italiana). Per la franchigia californiana sarà l’occasione per registrare un nuovo record facendo giocare insieme in regular season la coppia padre-figlio Lebron-Bronny James. Per il club di Minneapolis, invece, ci sarà Anthony Edwards, leader indiscusso dei Wolves e futuro volto nella lega. Due team molto diversi fra loro ma che sono a caccia dello stesso obiettivo: vincere il Larry O’Brien Trophy. Lebron, infatti, potrebbe essere alla sua ultima stagione e vorrebbe chiudere la carriera nel migliore dei modi mentre Edwards vorrebbe far fare il definitivo salto di qualità ai Lupi di Minnesota che lo scorso maggio hanno perso la finale di West Conference contro i Dallas Mavericks.

24 hours away from #KiaTipOff24! The 2024-25 regular season tips off Tuesday night on TNT with Knicks/Celtics followed by Timberwolves/Lakers. pic.twitter.com/f8JZQpQyc2 — NBA (@NBA) October 21, 2024

