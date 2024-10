Francoforte (Germania), 24 ott. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non vede attualmente la necessità di prendere una decisione sull’invito all’Ucraina nella Nato, così come sollecitato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Abbiamo preso una decisione a Washington e a Vilnius e abbiamo descritto la prospettiva. Ma credo che al momento non sia necessaria una nuova decisione oltre questa decisione”, ha spiegato Scholz intervistato dalla Zdf. È importante rendersi conto che “un paese che è in guerra non può diventare membro della Nato”, ha detto ancora il cancelliere. “Tutti lo sanno, non c’è alcun disaccordo su questo. E un invito alla Nato è di solito legato all’adesione abbastanza rapidamente”, ha spiegato Scholz, sottolineando che si tratta di un processo che non è al momento all’ordine del giorno. Si tratta piuttosto di “discutere la questione delle garanzie di sicurezza in una situazione postbellica”, ha evidenziato il cancelliere.

