Battuti per 124-103 i Minnesota Timberwolves in gara 5 delle finali di Western Conference: 36 punti per Doncic e Irving

I Dallas Mavericks volano alle Finals Nba, dove incontreranno i Boston Celtics. La squadra texana ha superato per 124-103 i Minnesota Timberwolves in gara 5 della serie finale della Western Conference, sfruttando le grandi prestazioni di Luka Doncic e Kyrie Irving, entrambi con 36 punti a referto.

Partita senza storia, con i Mavericks in vantaggio di 29 lunghezze all’intervallo e un ritorno alle Finals a 13 anni di distanza dall’ultima volta, quando il coach Jason Kidd era in campo a condurre la squadra al suo primo anello insieme al fenomeno tedesco Dirk Nowitzki. A Minnesota non bastano invece i 28 punti di Anthony Edwards e la doppia doppia (28 punti e 12 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. Per Doncic sono le prime Finals in carriera.

