Luka Doncic firma la seconda vittoria di Dallas nella finale a Ovest dei playoff Nba contro Minnesota. I Mavs si impongono per 109-108 a Minneapolis con la tripla decisiva dello sloveno a 3 secondi dalla fine. Doncic chiude la sua ennesima prestazione super con una tripla doppia da 32 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Dallas ora è avanti 2-0 nella serie che si sposta in Texas. Gara-3 è in programma a Dallas nella notte italiana di domenica.

