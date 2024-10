"Sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028", così il coach ha annunciato il rinnovo contrattuale

“Rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Siamo d’accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando”. Così Julio Velasco, in occasione del “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro”, in un’intervista alla Rai in cui annuncia il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra che con lui ha vinto l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024.

“Con Julio siamo d’accordo quasi su tutto, vogliamo continuare insieme fino a Los Angeles 2028. Abbiamo già avuto anche il parere positivo del Presidente del Coni Giovanni Malagò, ci sono tutti presupposti per proseguire questa bellissima avventura”. Così il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, commentando in occasione del ‘Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro’, presso il Salone d’Onore del Coni, la volontà del ct Julio Velasco di rimanere alla guida della nazionale di volley femminile oro a Parigi 2024 fino ai Giochi di Los Angeles 2028.

“Io credo che il ct Velasco e il presidente Manfredi formino un ticket perfetto, quindi non posso che essere assolutamente d’accordo sulla scelta di proseguire insieme fino alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028.” Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del ‘Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata