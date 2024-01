Lo sloveno è quarto nella storia per punti segnati in una partita

Luka Doncic firma 73 punti, il suo massimo in carriera, e guida Dallas alla vittoria contro Atlanta (148-143). Dalla parte opposta Young realizza 30 punti con 10 assist. Lo sloveno è il quarto giocatore della storia per punti fatti in una singola partita dopo Wilt Chamberlain, David Thompson e Kobe Bryant.

Nelle altre gare della notte Nba si registra un’altra prova super, i 62 punti di Booker, che non riesce però ad evitare la sconfitta di Phoenix al fotofinish contro Indiana (133-131), trascinata dai 31 punti di Siakam.

Houston travolge invece Charlotte 138-104 con un Green da 36 punti e 10 rimbalzi, discorso simile per i Clippers che dominano contro Toronto (127-107). Harden realizza una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, Paul e Westbrook aggiungono rispettivamente 21 e 20 punti.

Bene anche i Thunder, che si impongono d’autorità contro New Orleans 107-83 con il solito Gilgeous-Alexander a prender per mano Oklahoma City con 31 punti e 5 assist. Ottima prova anche di Holgrem in doppia doppia con 20 punti e 13 rimbalzi. Vittorie anche per San Antonio, Memphis e Cleveland.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata