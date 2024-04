Comodità e ammortizzazione per la scarpa accompagnata dalla collezione di abbigliamento High Point

Comoda, stabile, salda. La Brooks Caldera 7 è una scarpa da trail pensata per le lunghe distanze che assicura confort e ammortizzazione su ogni tipo di terreno. Accompagnata dalla collezione di abbigliamento High Point, la Brooks Caldera 7 è studiata per gli ultra Trail, per macinare chilometri e chilometri, di corsa ma anche nei trekking . Nel nostro test, la sensazione di comodità nell’indossarla è facilmente riconoscibile per chi già usa prodotti di casa Brooks.

Si riconosce infatti l’ammortizzazione in Dna Loft V3, la stessa usata per le recenti Glycerin 21: si tratta di una schiuma ottenuta con un processo di nitro-infusione che risulta morbida e leggera con una buona reattività. La scarpa così risulta davvero comoda anche dopo parecchi chilometri, quando la stanchezza si fa sentire e una maggiore morbidezza viene apprezzata. L’intersuola in mescola ha sui lati un profilo irregolare, come a punte, una accortezza studiata da Brooks per offrire maggiore sicurezza e flessibilità, così da accompagnare i movimenti e assicurare il controllo dell’appoggio sui terreni più tecnici. La base è più ampia: l’intenzione è quella di aumentare la superficie di appoggio per assicurare una maggiore stabilità. Inoltre la suola TrailTack Green, realizzata con almeno il 25% di materiale riciclato, assicura una buona aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto e in effetti testandola su diversi terreni dimostra sempre un buon grip.

La tomaia ha nella parte esterna una struttura a gabbia che contribuisce a ‘bloccare’ il piede soprattutto in discesa e sui terreni più sconnessi per una calzata più sicura, con ampio spazio nella zona delle dita. Il materiale è TPEE Sandwich Air Mesh che, spiega Brooks, offre protezione dal bagnato ma risulta anche sufficientemente traspirante, così da evitare di accumulare umidità all’interno della scarpa. Il drop è di 6 millimetri, con un’altezza dell’intersuola che va da 20 millimetri anteriormente a 26 millimetri nella parte posteriore. Il peso è di 266 grammi nella versione femminile e 301 grammi in quella maschile. Complessivamente la scarpa è molto comoda sia in corsa che in camminata, con una calzata ampia e un appoggio che appare ben stabile.

Davvero bella e valida anche la collezione High Point che accompagna l’uscita delle Brooks Caldera 7. I pantaloncini 2-in-1 2.0 – con la parte interna aderente per evitare sfregamenti e abrasioni e quella esterna leggera e dotata di spacchi laterali per favorire i movimenti – sono davvero confortevoli ma soprattutto sono dotati in vita di diverse tasche in cui riporre tutto l’occorrente. Le due sui fianchi sono più piccole, perfette per barrette o gel, mentre le due posizionate davanti e dietro sono allungate, così da essere pronte a ospitare anche le flask, le borracce morbide comunemente utilizzate nei trail. La sezione anteriore in più è impermeabilizzata grazie all’ inserto in tessuto ripstop GO2 Repel™. In sostanza, si potrebbe programmare un’uscita senza portare dietro zaini e gilet, visto che la quantità di tasche è sufficiente a ospitare praticamente tutto quello che serve per un allenamento. Molto comoda anche la giacca High Point waterproof, impermeabile ma anche traspirante, grazie agli spacchi presenti, e con una serie di dettagli ad hoc per il trail come la possibilità di ripiegarla facilmente e la costruzione del cappuccio, fatto ad hoc per riparare anche anche la luce frontale.

La collezione è completata dai pantaloni lunghi e impermeabili e dalle maglie High Point Short e Long sleeve, a maniche corte e lunghe da alternare a seconda delle temperature, realizzate in tessuto in misto lana merino così da aiutare la termoregolazione del corpo, proteggendo dagli sbalzi di temperatura e assicurando la traspirazione. Il DriLayer infatti assorbe il sudore e asciuga rapidamente, assicurando il massimo comfort. La vestibilità è aderente, pensata per le situazioni in cui si ha bisogno di indossare più strati, con un colletto leggermente più alto per proteggere dalle abrasioni che magari si possono verificare a causa di gilet e zaini.

