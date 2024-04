Foto di archivio

Il campione olimpionico ha esordito a Jacksonville, negli Stati Uniti

Debutto stagionale sui centro metri a Jacksonville (in Florida, Stati Uniti) per il campione olimpionico Marcel Jacobs, che ha tagliato il traguardo in 10 secondi e 11 decimi. Lo riporta il sito della Federazione italiana di atletica leggera.

Il video del debutto stagionale di Marcell Jacobs a Jacksonville, secondo posto nei 100 metri in 10.11 (+0.9)#atleticaitaliana pic.twitter.com/3icDzVKCVW — Atletica Italiana (@atleticaitalia) April 27, 2024

Nei prossimi giorni, ricorda la federazione, il velocista delle Fiamme Oro si unirà al gruppo delle staffette azzurre che sarà impegnato il 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas) per le World Relays, l’evento mondiale che qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi. Al rientro in Italia, gareggerà al Roma Sprint Festival il 18 maggio sulla pista dello stadio dei Marmi e dieci giorni dopo, il 28 maggio, sarà ai blocchi del Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca. Nel calendario degli Europei di Roma sono due le date di riferimento per Jacobs: l’8 giugno la finale dei 100, il 12 quella della staffetta 4×100.

