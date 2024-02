Al via domenica 25 febbraio la primatista italiana di maratona, che inizia il percorso verso le Olimpiadi di Parigi

Tutto pronto per la decima edizione della Napoli City Half Marathon, in calendario domenica 25 febbraio. Sulla start line ci sarà Sofiia Yaremchuk (CS Esercito), neoprimatista italiana di maratona grazie all’eccellente prestazione a Valencia 2023, quando ha fermato il cronometro a 2h23:16, limando di 28 secondi quello precedente appartenente a Valeria Straneo. Già campionessa italiana in carica di mezza maratona, Sofiia è già stata grande protagonista della NCHM dove nel 2022 è salita sul terzo gradino del podio in 1h10:11. Dal capoluogo partenopeo partirà il percorso di avvicinamento alla maratona olimpica di Parigi 2024 per la quale ha già ottenuto il pass. “Sono contenta di tornare dopo due anni ancora alla Napoli City Half Marathon dove ho splendidi ricordi – ha detto l’atleta – E’ una gara molto veloce e dall’elevato standard organizzativo a cui si aggiunge grande tifo. Sono certa che correrò al meglio perché per me è il rientro alle competizioni dopo un mese passato in Kenya in altura”.

La gara, su un percorso velocissimo omologato Fidal e insignito della prestigiosa Label della World Athletics e della 5 stelle Quality Award della European Athletics, vede partenza e arrivo da viale Kennedy, a pochi passi dalla Mostra d’Oltremare, per poi scorrere verso via Caracciolo costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell’Ovo. Da via Colombo si procede in direzione delle due torri Aragonesi di via Marina prima del giro di boa. Si prosegue su via Marina per poi imboccare Corso Umberto I che verrà percorso prima in direzione della stazione centrale e poi, dopo il secondo giro di boa, verso Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria tornando sul Lungomare e poi via verso la finish line. Ad aspettare i partecipanti la medaglia che ricalca le emozioni di Napoli campione d’Italia nel calcio attraverso la forma dello scudetto, simbolo nato dall’inventiva di un giovane Gabriele d’Annunzio per glorificare il suo amore per il calcio. Sullo sfondo, uno spaccato di Piazza Plebiscito che si innesta sull’oro con cui è inciso il nome dell’evento. Luminosa, accoglie all’interno uno scudetto tricolore per rappresentare tutto lo Stivale. All’apice, il motto ‘All Runners Are Beautiful’, filosofia che Napoli Running ha seminato da anni per far sì che tutti i runner si sentano accolti. Rinnovata la collaborazione con Adidas che ha realizzato la T-shirt tecnica: scollo a V e linee decorative che seguono la forma delle spalle su fondo bianco, colore della luce, simbolo di pace e libertà, di purezza. In versione maschile e femminile, riporta sul fronte logo e data dell’evento ed uno scorcio di Piazza Plebiscito, lo stesso riportato sulla medaglia finisher.

“Napoli Running è una realtà ormai rispettata per la competenza in tutto il mondo. A due settimane e mezzo dall’evento abbiamo una aspettativa di seimila atleti da 63 paesi differenti con 2500 stranieri. Un grande evento anche nei numeri – dice Carlo Capalbo, presidente Napoli Running – Si calcola che saranno 9.300 i posti letto necessari per ospitare runner e accompagnatori. Puntiamo a una grande gara al femminile con la presenza di Sofiia Yaremchuk che ha scelto Napoli per dare il via al suo percorso olimpico. Sinonimo di una gara che le piace, la protegge e le garantisce ottima organizzazione”.

Le iscrizioni per la mezza maratona sono aperte sul sito fino al 21 febbraio 2024. Per chi non se la sente di affrontare i 21 chilometri c’è anche la staffetta a carattere non agonistico, due frazioni, 10km + 11,097 km, per condividere la festa con la propria metà o con gli amici, e la Family Run&Friends di sabato 24 febbraio, aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, un’opportunità per fare del bene grazie ai charity program associati.

