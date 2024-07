La gara in programma nella Capitale il 16 marzo, la Stracittacittadina verrà anticipata al sabato

La Run Rome The Marathon si prepara a festeggiare il trentennale nel 2025 con un obiettivo ambizioso, quello dei 30mila iscritti. La 42 chilometri della Capitale nel 2024 ha registrato 15.193 arrivati: per il prossimo anno, con la data fissata in calendario a domenica 16 marzo, si è scelto di inserire un numero chiuso di 30mila maratoneti, un tetto massimo come già accade per tutte le più grandi maratone del mondo e che per la prima volta – spiegano – viene adottato in Italia per garantire sicurezza, qualità ed eccellenza. Praticamente il doppio dell’ultima edizione, già un record: un traguardo piuttosto sfidante ma che evidentemente viene ritenuto possibile. Cambiamento in vista anche per la Stracittadina, la Fun Run 5k aperta a tutti, che verrà anticipata al giorno precedente, sabato 15 marzo, raddoppiando così le giornate di sport all’ombra del Colosseo.

Quasi cinquemila gli atleti, italiani e internazionali, già iscritti alla Run Rome The Marathon: il doppio delle adesioni raccolte a questo punto lo scorso anno, fanno sapere gli organizzatori. “La Maratona di Roma sta crescendo sempre di più e sta diventando uno degli appuntamenti agonistici riconosciuti e attesi a livello internazionale – commenta il sindaco Roberto Gualtieri – La qualità dell’organizzazione e il numero record atteso di iscritti confermano le aspettative che ci eravamo dati come amministrazione e la scelta di istituire un numero chiuso è un’ulteriore garanzia di qualità della manifestazione e dei servizi ai partecipanti. L’irripetibile e unico scenario del percorso che si snoda all’interno del sito Unesco più bello al mondo, sarà anche il più confortevole possibile per i maratoneti che parteciperanno”.

Per l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, l’obiettivo è il record della manifestazione, “con 30 mila iscritti alla corsa competitiva di domenica e 20 mila alla stracittadina del sabato”. Alla vigilia dei Giochi Olimpici arriva anche il commento del presidente Fidal Stefano Mei: “Non è un caso se la prossima edizione della Run Rome The Marathon sarà la più partecipata di sempre – sottolinea il presidente della Fidal Stefano Mei – C’è sempre più voglia di atletica e di running, anche grazie al periodo d’oro che sta attraversando la nostra Nazionale e alla crescita del nostro movimento. Ci sono sempre più appassionati di ogni età che scendono in strada per sfidare gli altri ma soprattutto se stessi “.

“L’inserimento del numero chiuso a 30 mila iscritti – ha commentato Alessandro Giacomini, managing director di Infront Italy – è un chiaro segnale di come la nostra organizzazione (Infront, Corriere dello Sport Stadio, Italian Marathon Club e Atielle) abbia lavorato con determinazione, impegno e dedizione per far crescere una manifestazione che nel 2019 contava 10.000 partecipanti e che oggi porta a Roma Capitale una maratona a numero chiuso, prima in Italia, a livello delle 6 Marathon Majors”.

La Run Rome The Marathon si correrà come sempre nella magnificenza della Capitale, con il percorso che si snoda dal Colosseo ai Fori Imperiali, dal Circo Massimo a Castel Sant’Angelo, i tanti chilometri sui Lungotevere, piazza San Pietro e il Vaticano, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Navona e tanto altro, decine di monumenti come nessun’altra città del mondo può avere.

