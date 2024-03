Nella nuova edizione dello storico trofeo, circa 90 equipaggi per un totale di 400 velisti e quattro categorie

Circa 90 equipaggi per un totale di 400 velisti e quattro categorie: J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31, al debutto nel suo primo campionato one design. Tutto pronto per il 40°Primo Cup-Trophée UBS che si svolge questo fine settimana allo Yacht Club de Monaco. Nel corso degli anni, questa regata ha lasciato il segno, attirando grandi nomi della vela e diventando famosa come banco di prova per nuove barche, kit e attrezzature, elevando lo status di campo di regata monegasco a quello di un laboratorio di innovazione. Lanciata nel 1985 su iniziativa del presidente dell’YCM, il Principe Alberto II, la regata si è affermata come un importante raduno europeo di one design nel Mediterraneo. La partnership più che trentennale con il fornitore di abbigliamento tecnico Slam, insieme a UBS, e il sostegno del Comune di Monaco, hanno contribuito alla sua qualità e al suo prestigio. Il Primo Cup-Trophée UBS è stato spesso l’occasione perfetta per scoprire nuove classi come l’SB 20, il JOD 35 e l’esuberante Longtze Premier.

Quarto atto della Monaco Sportsboat Winter Series

“Nell’ambito del nostro approccio ‘Monaco, capitale dello yachting avanzato’, la Primo Cup-Trophée UBS incarna tradizione ed eccellenza nel mondo del one design da quattro decenni. Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di lanciare nuove classi di regata, nonché testare le ultime innovazioni come i primi prototipi di boe dinamiche, dotate di motore elettrico in modo da poter essere posizionate a distanza senza ancoraggio, proteggendo così il fondale marino“, afferma il segretario generale dell’YCM Bernard d’Alessandri. L’evento coincide anche con il quarto e ultimo atto delle regate mensili Monaco Sportsboat Winter Series che si svolgono da novembre a marzo per i J/70, sottolineando l’impegno di YCM nel promuovere la vela competitiva tutto l’anno e offrire ai velisti una piattaforma di formazione prima degli eventi internazionali. Inoltre, sabato in anteprima verrà presentata una nuova one design, un’iniziativa del socio YCM Ludovico Fassitelli, vincitore della Primo Cup 2019. Concepita a Monaco, mira a modernizzare le regole della competizione, ponendo l’accento sulla tecnologia e accessibilità.

La storia della Primo Cup

La Primo Cup è stata teatro di gare avvincenti che hanno attirato grandi nomi della vela come Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux, Franck Cammas, John Kostecki, Grant Dalton, Enrico Chieffi, Flavio Favini, Marcus Hutchinson, Will Ryan e molti altri rendendolo un evento da non perdere. Tra le classi monotipo, il J/70 continua a lasciare il segno nella storia della regata con quasi 400 barche arrivate a Monaco nelle ultime dieci edizioni. Questa classe è molto popolare tra i monegaschi: con circa 20 equipaggi costituiscono la più grande flotta di J/70 del Mediterraneo. Altre classi di alto profilo includono la Surprise che ha partecipato 29 volte, rappresentando più di 700 barche in totale. Anche i J/24 hanno partecipato in modo consistente a questo evento, raggiungendo un totale di 450 barche in 27 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata