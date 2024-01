La gara, organizzata dallo Yacht Club de Monaco, ha visto la partecipazione di 18 circoli velici internazionali per un totale di 72 velisti under 14, divisi in team da 4 membri ciascuno

È la Turchia ad aggiudicarsi la vittoria alla 14 esima edizione della Monaco Optimist Team Race. L’equipaggio, allenato da Alican Selcik e Gokhan Durkal della federazione velica turca, conquista il primo posto nella finale con la Spagna. Medaglia di bronzo invece per la Croazia, che l’anno scorso aveva trionfato nella competizione. “Derin (14) Eren, Erkut e Ariela (13) – racconta Selcik – navigano insieme da tre anni. È un equipaggio molto giovane ma continuano a migliorare anno per anno. Questa competizione ha un livello molto alto e noi siamo davvero contenti di essersi aggiudicati il primo posto. Grazie, Yacht Club de Monaco. Ci vediamo il prossimo anno”. La gara, organizzata dallo Yacht Club de Monaco, ha visto la partecipazione di 18 circoli velici internazionali per un totale di 72 velisti under 14, divisi in team da 4 membri ciascuno. Intanto all’orizzonte si staglia già la prossima sfida: la categoria si dà appuntamento dal 15 al 20 ottobre per la Optimist European Team Racing Championship, organizzata proprio dallo YCM.

“La Monaco Optimist Team Race è cresciuta molto negli anni. Nella prima edizione avevamo 4-5 equipaggi ora invece l’appuntamento si è ingrandito e ne siamo molto contenti. I giovani velisti che vediamo qui all’opera sono già a un buon livello ma, tra qualche anno, li troveremo gareggiare nelle massime competizioni. Per spiegare come funzionano le gare a squadre, ogni team è composto da quattro persone e non è il primo classificato che fa vincere ma è l’ultima posizione che può portare alla sconfitta. Quindi gli equipaggi devono lavorare molto sulla strategia e la coesione”, spiega Olivier Campana direttore aggiunto dello Yacht Club de Monaco. Strutturata in duelli a due squadre per un totale di oltre 150 regate in turni a eliminazione diretta prima delle finali, dà a tutte le squadre la possibilità di competere l’una contro l’altra. A sfidarsi in mare Stati Uniti, Svezia, Uruguay, Irlanda, Svizzera, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Turchia, Francia, Regno Unito e Monaco. La competizione è supportata Monaco Marine, FxPro, il fornitore di attrezzature per la vela Slam, il cantiere navale Erplast e Peace and Sport. “La Monaco Optimist Team Race rappresenta molto più di una semplice competizione. È una celebrazione del fare squadra, della disciplina e del superamento dei propri limiti. È un’opportunità unica per i giovani velisti di sviluppare le proprie capacità creando legami con altri sportivi di tutto il mondo”, conclude Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club di Monaco.