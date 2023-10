Un'edizione caratterizzata da pochissimo vento, il percorso è stato accorciato alla prima boa

Arca sgr vince la Barcolana numero 55 presented by Generali tagliando il traguardo del percorso accorciato alla prima boa in 1 ora, 49 minuti e 55 secondi. Secondo posto per Prosecco DOC Shockwave 3 con 1 ora, 53 minuti e 9 secondi. Terzo Way of Life con 1 ora, 53 minuti e 16 secondi.

