Foto dall'archivio

Tre medaglie nelle finali di categoria per Sofia Raffaeli

Arriva l’oro per le Farfalle. Dopo l’amaro sesto posto nel concorso generale di ieri alla World Cup di Sofia, le Farfalle azzurre si sono riscattate nell’unica finale in cui sono entrate, quella con i 5 cerchi, attrezzo con il quale hanno raggiunto il miglior punteggio anche in qualifica. La Squadra nazionale azzurra, infatti, ha fatto risuonare l’Inno di Mameli nell’Arena Armeec mettendosi al collo la medaglia d’oro in questa routine, montata sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori sono salite sul primo gradino del podio con 34.850 punti davanti a Israele (34.700 pt.) e Francia (33.400). Ai piedi del podio bulgaro il Giappone a quota 33 punti netti. Solo in settima posizione la squadra di casa con 30.600 punti. “Siamo molto contente per la medaglia di oggi – ha dichiarato il capitano Alessia Maurelli al termine della premiazione – Una gara che il primo giorno è iniziata molto bene perché ci vedeva in testa con il primo attrezzo ma che poi non è proseguita come speravamo con il secondo attrezzo. Non siamo riuscite a farlo bene perché abbiamo fatto due nodi in due nastri diversi proprio all’inizio della routine. Ci lavoreremo sicuramente per fare in modo che non ricapiti. Oggi ci siamo riscattate con un gran risultato dovuto alla concentrazione che abbiamo mantenuto dopo la defaillance di ieri e questo ci dà coraggio. Siamo ad inizio stagione con una squadra rinnovata ma siamo sicure che arriveremo pronte a tutti gli eventi importanti che ci attendono”.

Sofia Raffaeli, dopo l’argento nel concorso generale di ieri, ha conquistato tre medaglie nelle finali di specialità della World Cup bulgara, un argento alla palla e due bronzi rispettivamente a cerchio e clavette. La campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali, in diretta su La7d, al cerchio conquistando subito la prima medaglia di bronzo di giornata con 32.600 punti così come ha fatto in quella alle clavette con il personale di 32.150 passando per la final eight alla palla dove ha ottenuto un argento con 33.150. Trionfo casalingo per la bulgara Stiliana Nikolova che ha riuscita a conquistare tre medaglie d’oro – cerchio, palla e clavette – su quattro finali. Solo al nastro ha dovuto lasciare spazio all’uzbeka Takhmina Ikromova (pt. 30.900) a causa di qualche piccola imprecisione durante l’esercizio e un nodo al nastro che l’ha costretta ai piedi del podio. Storico bronzo in quest’ultimo attrezzo in Coppa del Mondo per la brasiliana Barbara Domingos che, con 30.650 punti, è finita alle spalle della kazaka Elzhana Taniyeva, argento con lo stesso punteggio dell’uzbeka ma sciolto per la nota di esecuzione più bassa. Milena Baldassarri, invece, entrata negli ottetti di palla e nastro, ha terminato la gara rispettivamente in settima e ottava posizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata