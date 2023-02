Il quarterback più vincente di sempre lascia il football giocato

Tom Brady si ritira, questa volta per davvero. Lo storico quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers che ha vinto sette Super Bowl ed è universalmente considerato tra i migliori di tutti i tempi nel suo ruolo ha annunciato di lasciare il football giocato con un video diffuso sui suoi canali social. Brady, 45 anni, chiude la sua carriera con un’infinità di record in Nfl: maggior numero di vittorie nel ruolo di quarterback (251), yard di passaggio (88,214), touchdown (649). È l’unico giocatore nella storia a battere almeno una volta tutte le 32 franchigie di Nfl. E nei playoff è stato ancora più letale: le sette finali che ha vinto da solo sono più di quelle che può vantare qualsiasi altra squadra. È stato anche cinque volte Mvp del Super Bowl.

Brady aveva già annunciato il suo ritiro esattamente un anno fa, ma aveva cambiato idea meno di due mesi dopo, tornando per un ultimo anno con i Bucs e portandoli nuovamente alla postseason. Oggi nel suo video ha semplicemente detto: “Vado subito al sodo. Mi ritiro, per sempre”. Oltre alla sua carriera sul campo, Brady è stato famoso anche per il suo matrimonio con la supermodella Gisele Bundchen: il sodalizio tra i due è però finito a ottobre 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata