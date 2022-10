A vincere tra gli uomini Benjamin Ueltschi, tra le donne Caroline Meyer

(LaPresse) Si è appena conclusa la II edizione dell’Ironman 70.3 Sardegna, che si è svolta nella giornata di oggi, domenica 23 Ottobre 2022, presso il Forte Village e lungo la Costa del Sud Sardegna. Ha tagliato per primo il traguardo lo svizzero Benjamin Ueltschi in 4:18:19 seguito dall’italiano Omar Gessa, atleta sardo di Pula – uno dei comuni interessati dalla manifestazione – che arriva per secondo al traguardo chiudendo la sua gara in 4:25:19. Chiude il podio il belga Lars Anders in 4:30:34. È tutto straniero il podio femminile, con la tedesca Caroline Meyer che conquista la prima posizione in in 4:51:36, seguita dalla svizzera Corina Ryf che chiude la gara in 4:54:40 e dall’olandese Rosaline Wedzinga (05:11:04).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata