È il tema al centro del 26esimo Captains' Forum

Il mondo dello yachting visto dallo spazio. È il tema al centro del 26esimo Captains’ Forum, organizzato allo Yacht Club de Monaco (YCM) dal Captains’ Club, che riunisce 150 capitani in possesso di un certificato per navi di stazza 3000GT e che lavorano su superyacht battenti bandiera YCM. A portare avanti la riflessione, davanti a un centinaio di partecipanti, l’ex astronauta della Nasa Scott E. Parazynski che traccia un parallelismo tra viaggiare in mare aperto e nello spazio.”Ci sono così tante similitudini – afferma Parazynski – tra lo yachting e condurre una missione nello spazio, sono delle situazioni che mettono alla prova, dove bisogna cavarsela esclusivamente con le risorse disponibili per il singolo e il team. Andare nello spazio richiede un certo tipo di preparazione. Deve esserci un equilibrio. Tutti devono essere molto calmi ed estremamente concentrati. È lo stesso per i capitani quando affrontano il mare aperto. Sento un’affinità con loro perché affrontano molti degli stessi problemi ai quali ci si trova davanti nello spazio”.

Tra gli argomenti chiave della discussione anche la costruzione di un futuro più virtuoso e sostenibile per il settore. L’unico modo per raggiungere l’obiettivo con successo, emerge dalla discussione, è quello di facilitare l’interscambio tra clienti, armatori, cantieri navali, architetti e designer in modo che lavorino insieme su nuove idee innovative. “Più persone arrivano a capire i nostri oceani e comprendere la fragilità dell’ecosistema, migliore sarà il pianeta. Quindi dobbiamo coinvolgere i giovani, mostrando loro la bellezza, la maestosità e la fragilità del nostro pianeta e l’industria della nautica va sostenuta in questo senso”, aggiunge. E Monaco può essere il posto giusto per farlo: “Monaco è la capitale dello yachting, proprio come Houston lo è per le missioni spaziali”, rimarca.Preservare il Pianeta e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda sono alcune delle sfide che accomunano i capitani nello spazio e in mare: “Sfortunatamente – evidenzia Parazynski – l’impatto dell’industrializzazione sul nostro pianeta è molto evidente e si vede bene sia dallo spazio sia viaggiando sulla terra. Quando siamo in volo è possibile notare la massiccia deforestazione nella foresta pluviale, le scie in cielo e anche l’impatto indiretto dello sbiancamento dei coralli nelle barriere coralline. È probabile che la situazione peggiori prima di migliorare”.

Il cambiamento passa attraverso il fattore umano e la crescita delle nuove generazioni. “L’industria nautica – dice il capitano del mega yacht Skyfall (58m) Craig Coker – rappresentava un settore dove trovare lavoro per molte persone, ma ora significa carriera. Dobbiamo aiutare i giovani a crescere e mostrare loro il potenziale del settore. Le nuove generazioni cercano un posto a cui appartenere, un posto dove poter crescere, un posto dove potere sviluppare la loro carriera”. Poiché molti lasciano senza aver perseverato, “bisogna dare loro l’opportunità di crescere”, sottolinea. Tutti i capitani presenti all’evento si sono trovati d’accordo nell’affermare che le nuove generazioni hanno bisogno di un obiettivo, non solo di un percorso da seguire: “Non dobbiamo dimenticare che stiamo formando anche i dirigenti di domani. Svolgiamo le nostre carriere in mare ed è importante preservarlo per le prossime generazioni. Non solo, l’industria nei prossimi 20 anni subirà la crescente pressione da parte di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, ad esempio, per l’imposizione di restrizioni sulle emissioni di carbonio. Quindi abbiamo davvero bisogno di raccogliere la sfida e questo accadrà perché la necessità è la madre dell’ingegno. Dobbiamo trasformare l’industria degli super-yacht in modo che il grande pubblico possa apprezzarla per l’innovazione e la tecnologia che viene portata al settore marittimo in generale”, conclude Dan Smith, capitano del megayacht Savannah (84m).L’evento è stato organizzato insieme a Jutheau Husson e Oceanco, ai quali si è unito il Gruppo MB92 per rafforzare la sua collaborazione con YCM. L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa Monaco Capital of Advanced Yachting e si è svolto subito dopo la Monaco Smart and Sustainable Marina, la due giorni di incontri tra startup, investitori e studi di archittetura per progettare insieme le marine del futuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata