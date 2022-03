L'azzurra l'ha conquista per la terza volta in carriera

Sofia Goggia ha conquistato per la terza volta in carriera la coppa di discesa. L’atleta azzurra è al momento quinta nella libera di Courchevel-Meribel (Francia), teatro delle finali di Coppa del Mondo. La diretta concorrente per il titolo di specialità, la svizzera Corinne Suter, è dietro l’azzurra, con il nono tempo e non può dunque più raggiungerla in classifica. La campionessa azzurra si era aggiudicata la Coppa nella velocità nel 2018 e nel 2021.

Sofia Goggia ha festeggiato in grande stile nelle finali di Courchevel-Méribel la vittoria della Coppa del mondo di discesa femminile, firmando il suo personalissimo triplete. Un successo certificato anche prima della discesa della campionessa bergamasca, con Corinne Suter – alla fine 19esima – che ha mancato l’occasione per tentare l’assalto finale alla testa della classifica. La finanziera orobica con una prova in totale controllo sul tortuoso tracciato transalpino, ha concluso in dodicesima posizione distaccata di 0″58 dalla vittoria – per conquistare così la sua terza sfera di cristallo di specialità in carriera dopo quelle del 2018 e dello scorso anno, diventando così la seconda azzurra a fare il back-to-back in specialità dopo il mito Isolde Kostner .

