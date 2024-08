Immagine Instagram @gianmarcotamberi

L'atleta azzurro è stato bloccato in ospedale per una colica renale

Nuova giornata di gare ai Giochi Olimpici 2024, con tanti azzurri e tante azzurre a caccia di medaglie. Strepitosa medaglia d’oro nella trave per Alice d’Amato, che batte anche Simone Biles (penalizzata da una caduta) e si impone sulla cinese Yaqin Zhou e su un’altra italiana, Manila Esposito, che ottiene dunque il bronzo. In finale per l’oro nello skeet misto Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, mentre si gioca l’accesso alle semifinali nel volley la Nazionale di Fefè De Giorgi. Attesa stasera per la finale dei 5000 metri di Nadia Battocletti.

Preoccupa intanto il fronte Gimbo Tamberi. L’atleta campione uscente olimpico di salto in alto sta per raggiungere Parigi, dove mercoledì sono in programma le qualificazioni. Lo confermano a LaPresse fonti della Fidal. Bloccato in ospedale a tre giorni dalla gara per una colica renale, l’azzurro sta partendo in questi minuti da Formia per raggiungere Fiumicino dove si imbarcherà con un volo in partenza alle 15 e arrivo alle 17 nella capitale francese.

Ginnastica, D’Amato argento nella trave: bronzo Esposito

Storico doppio podio per la ginnastica azzurra ai Giochi di Parigi. La 21enne Alice D’Amato ha vinto la medaglia d’oro nella trave, mentre l’altra azzurra, la 17enne Manila Esposito, è bronzo. Argento alla cinese Yaqin Zhou. Quinta e fuori dal podio la campionessa statunitense Simone Biles, caduta durante il suo esercizio.

Atletica, Bruni e Molinarolo in finale asta femminile

Missione compiuta per le due azzurre nel salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi. Si qualificano per la finale Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, entrambe con 4,55 alla prima prova e senza errori anche alle precedenti misure di 4,20 e 4,40. Nessuna italiana era mai riuscita a superare il turno eliminatorio alle Olimpiadi in questa specialità introdotta nel 2000 al femminile. Sarà una finale molto affollata con venti atlete mercoledì sera perché undici astiste saltano 4,55 e altre nove chiudono a pari merito con 4,40.

Casasco: “Senna inquinata? Giochi fatti per atleti, vanno tutelati”

“I Giochi sono un grande evento mediatico, di pace tra i popoli ma i Giochi sono fatti per gli atleti. Ed è dunque importante la loro tutela. E’ evidente che serve una serie di controlli periodici da parte dell’igiene pubblica per andare a verificare queste cose. Ma, ripeto, l’importante è tutelare gli atleti”. Così a LaPresse Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e numero uno dell’Efsma, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. “La sanità pubblica deve fare controlli approfonditi e continui. La tutela degli atleti è fondamentale. Un giorno la Senna è inquinata e un giorno no? Non può essere, è una questione di sanità pubblica”, ha aggiunto.

Tuffi, azzurre Di Maria e Biginelli in semifinale piattaforma

Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli hanno stretto i denti e si sono guadagnate l’accesso alla semifinale dei tuffi dalla piattaforma 10m donne alle Olimpiadi di Parigi 2024.Le azzurre si sono piazzate, rispettivamente, undicesima con 286.10 e diciottesima con 277.00. Le atlete torneranno in piscina alle 15:00.

Tiro a volo, Bacosi e Rossetti in finale per l’oro

Ai Giochi di Parigi 2024 Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno conquistato l’accesso in finale e sfideranno gli Stati Uniti nella finale dello skeet misto ai Giochi di Parigi 2024. I due tiratori azzurri, reduci dalla delusione nell’individuale dove non hanno raggiunto la finale, hanno dominato le qualificazioni con un totale di 149 piattelli abbattuti su 150. Nella finale per l’oro sfideranno gli Stati Uniti del campione olimpico Vincent Hancock e di Austen Jewell Smith, secondi con 148. Nulla da fare, invece, per l’altra coppia azzurra formata da Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro, che hanno chiuso al quinto posto con 144 piattelli rimanendo fuori dalla finale per il bronzo.

Da Ferragni a Meloni: tutti con Gimbo Tamberi

Gimbo Tamberi è in partenza per Parigi e i tifosi italiani sperano in un suo recupero miracoloso dopo il malore di ieri con sospetto calcolo renale. A seguito del post pubblicato su Instagram, sono stati tantissimi i commenti di sostegno al campione olimpico del salto in alto. Tra questi, anche la premier Giorgia Meloni, che stamattina ha scritto a Gimbo: “Forza”. Mentre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha detto a Tamberi: “Never give up (mai mollare, ndr)”. La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ha espresso solidarietà all’atleta dell’Italia Team: “Terribili. Ti capisco ma abbi fede… ce la farai!”. Anche la influencer Chiara Ferragni ha voluto esprimere sostegno all’olimpionico: ‘Forza’ con tre cuori. Diversi anche gli artisti e i personaggi dello spettacolo che lo hanno incitato, da Fabio Rovazzi (‘Daje broder’) ad Antonella clerici, Giusy Versace e il polistrumentista Saturnino.

Atletica, Sibilio e Folorunso in semifinale 400 h

Si qualifica per la semifinale dei 400 ostacoli l’azzurro Alessandro Sibilio, quarto nella sua batteria con 48.43. Tra le donne promossa alle semifinali Ayomide Folorunso che vince in 55.07 nel turno di ripescaggio.

Tiro sportivo, Spinella sesto in finale pistola 25m

L’azzurro Massimo Spinella deve accontentarsi del sesto posto nella finale della pistola automatica 25metri alle Olimpiadi di Parigi. Il 24enne Spinella ha pagato carissimo la prima e la quarta serie di tiri, in cui ha collezionato un disastroso 1/5.

