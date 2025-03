La federazione ha votato la risoluzione anticipata del contratto. La coach: "Saputo dai social"

Emanuela Maccarani non sarà più dt della Nazionale di ginnastica ritmica. “È stata votata una scelta all’unanimità del consiglio federale della Fgi per una risoluzione di contratto anticipata della professoressa Emanuela Maccarani. Si chiude un ciclo dopo 30 anni di gestione tecnica, un unicum nello sport e gli attuali consiglieri e il sottoscritto avevano deciso che questo ciclo fosse esaurito. Bisogna ringraziare Emanuela Maccarani per tutti i suoi successi, guardando al futuro con ottimismo e fiducia e nuova energia””, ha dichiarato il presidente della Federginnastica Andrea Facci al termine del primo consiglio federale della Fgi andato in scena oggi a Palazzo Federazioni del Coni a Roma.

Maccarani: “Licenziamento saputo da social, situazione drammatica”

Il licenziamento “l’ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente che ho anche avuto modo di incontrare venerdì scorso l’ultima volta. Dove appunto palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra”. Lo ha detto a LaPresse Emanuela Maccarani, rimossa oggi dall’incarico di dt e allenatrice delle Farfalle per decisione del consiglio federale della Fgi all’unanimità. Il presidente Andrea Facci “rimanda comunque la decisione al consiglio federale – precisa Maccarani, alla guida delle azzurre da 30 anni – la nomina di dt compete a lui mentre la scelta della altre cariche sono di competenza del consiglio federale. Ma io fino alle 14 non sapevo assolutamente nulla, come del resto le ragazze, la situazione è veramente drammatica. Da domani mattina non posso più venire in palestra”. La decisione del nuovo corso federale arriva dopo il riemergere del caso di presunti abusi e maltrattamenti denunciati da due ex ginnaste nei confronti della ormai ex dt azzurra e della sua assistente Olga Tishina.

Maccarani e le accuse di abusi

Maccarani conclude così la sua esperienza con la nazionale, dopo le note vicende di presunti abusi denunciate da alcune ginnaste azzurre. “La ritmica prevede la possibilità da parte del presidente di scegliere i suoi tecnici nazionali, quindi ho ritenuto di non confermare la direzione tecnica nazionale della sezione ritmica, la direzione nazionale della ritmica la prenderò io ad interim fino al 30 giugno, questo sempre in continuità con una rivisitazione dei budget della struttura federale”.

Maccarani non sarà più dt delle azzurre della ginnastica ritmica

La decisione è stata presa all’unanimità, ha sottolineato ancora Facci, annunciando anche novità per quanto riguarda la procura federale della Fgi: “Tra le delibere prese questa mattina dal Cf, partirà la procedura di selezione del nuovo Procuratore Federale della federazione. C’era questa figura (l’ex procuratore federale Michele Rossetti, ndr) che è stata rimossa e quindi sostanzialmente faremo un bando che si aprirà nei prossimi 30 giorni”. Tutte le altre direzioni tecniche sono state posticipate al 30 giugno “per poter permettere la registrazione del budget e del bilancio consuntivo che verrà presentato entro 30 giorni”, ha concluso Facci.

