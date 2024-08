Immagine Facebook

L'azzurro sui suoi profili social: "Non mi resta che aspettare e pregare"

Ore di preoccupazione per Gianmarco Tamberi, che potrebbe essere costretto da un calcolo renale a dare forfait e a non difendere l’oro olimpico nel salto in alto ai Giochi di Parigi 2024. A comunicarlo è stato lo stesso Tamberi con un post sul suo profilo Instagram. “Incredibile…non può essere vero. Ieri, due ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue…probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a tre giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38,8 di febbre“, si è sfogato l’atleta. Le qualificazioni del salto in alto sono previste per giovedì 7 agosto. “Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece mi è stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca – ha aggiunto l’azzurro – Non mi resta che aspettare e pregare, non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso”.

