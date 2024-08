Da Alice D'Amato e Manila Esposito a Filippo Ganna: ecco gli azzurri in cerca di medaglia

Al via l’ultima settimana dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Dopo la storica medaglia d’oro nel doppio femminile di tennis targata Errani-Paolini e l’argento di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero, oggi sono di nuovo molti gli atleti azzurri in scena.

Si inizia con la staffetta mista di triathlon al centro di Parigi per poi spostarsi a Châteauroux per la finale di pistola automatica 25m uomini con Massimo Spinella. Sarà poi la volta della ginnastica artistica, con protagoniste Alice D’Amato e Manila Esposito per la finale di specialità della trave e del corpo libero. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro continuano la loro avventura nel kayak cross, partendo dai quarti di finale per ambire un al podio.

La giornata di oggi prevede anche l’inizio delle gare individuali di tuffi con Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria, così come quelle di nuoto artistico e di arrampicata sportiva, con le prime prove di qualificazione. Tra i protagonisti di oggi, ritroviamo anche Filippo Ganna, che, dopo l’argento nella cronometro, inizierà con i suoi compagni le qualificazioni dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista.

Il beach volley maschile con Samuele Cottafava e Paolo Nicolai e la pallavolo maschile saranno impegnati nella prima partita della fase a eliminazione diretta. Il Settebello affronterà invece la Grecia per l’ultima partita del girone di pallanuoto maschile. E poi ancora atletica, equitazione e vela completare il programma della giornata.

