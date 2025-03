ex campione NBA Tony Parker ha ricevuto la certificazione‘Infinity Nine’, consegnate durante una cerimonia ufficiale allo Yacht Club de Monaco (YCM), alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito dell’iniziativa della Superyacht Eco Association, conferma l’impegno di Parker verso una nautica più sostenibile. L’ha ricevuto la certificazione SEA Index : 3 stelle per il suo superyacht, consegnate durante una cerimonia ufficiale alloalla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito dell’iniziativa della Superyacht Eco Association, conferma l’impegno di Parker verso una nautica più sostenibile.

Costruito nel 2022 da AvA Yachts, ‘Infinity Nine’ è lungo 35 metri, ha una stazza lorda di 333 GT ed è la seconda unità della serie Kando 110. Dotato di capacità transoceaniche e un’autonomia superiore a 6.500 miglia nautiche, il superyacht si distingue per l’uso di tecnologie all’avanguardia e l’elevata efficienza energetica, che gli hanno consentito di ottenere il rating ambientale a 3 stelle secondo il sistema SEA Index. “Sin dalla fase di progettazione, volevamo costruire un’imbarcazione che unisse innovazione e rispetto per l’ambiente. È questa la direzione in cui lo yachting sta andando. Tutti dovrebbero esserne consapevoli, se vuoi fare del bene per il pianeta e per l’oceano, devi andare in quella direzione. Sono molto orgoglioso, come ambasciatore dello Yacht Club de Monaco, di far parte di questo percorso e di quel riconoscimento. Spero che serva a sensibilizzare e motivare gli altri, affinché ogni barca prenda la giusta direzione”, ha dichiarato Parker.

Lanciato nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco e Credit Suisse (marchio UBS), il SEA Index è uno strumento di riferimento per valutare l’impatto ambientale degli yacht oltre i 24 metri. Basato su un calcolo delle emissioni di CO₂ per tonnellata lorda per ora, utilizza metodologie dell’IMO adattate al settore dei superyacht, con il supporto tecnico di Lloyd’s Register e RINA. “Con la certificazione SEA Index stiamo supportando gli armatori nella transizione energetica, offrendo loro una visione chiara e un vantaggio strategico. La sua diffusione oltre Monaco sta unendo una comunità della nautica impegnata nella tutela dell’Oceano,” ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco.

La certificazione comporta vantaggi pratici: sconti sugli ormeggi nei tre porti di Monaco (Port Hercule, Port de Fontvieille, Cala del Forte), accesso prioritario a 15 porti e marine partner nel Mediterraneo e nelle Seychelles, agevolazioni assicurative e corsi di formazione a prezzo ridotto per l’equipaggio presso la ‘La Belle Classe Academy’ dello YCM. Premiato con il label CAPENERGIES nel 2024, il SEA Index è in continua evoluzione: ha già integrato l’analisi delle celle a combustibile e sta lavorando per includere altri gas serra come NOx e particolato fine, confermando il ruolo guida della Superyacht Eco Association nel promuovere uno yachting più responsabile.

