Tanti i post di sostegno sui social al campione olimpico uscente di salto in alto

Gimbo Tamberi in partenza per Parigi, i tifosi italiani sperano in un suo recupero miracoloso dopo il malore di ieri con sospetto calcolo renale. A seguito del post pubblicato su Instagram, sono stati tantissimi i commenti di sostegno al campione olimpico del salto in alto.

Tra questi, anche la premier Giorgia Meloni, che stamattina ha scritto a Gimbo: “Forza”. Mentre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha detto a Tameri: “Never give up (mai mollare, ndr)”. La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ha espresso solidarietà all’atleta dell’Italia Team: “Terribili. Ti capisco ma abbi fede… ce la farai!”. Anche la influencer Chiara Ferragni ha voluto esprimere sostegno all’olimpionico: “Forza” con tre cuori. Diversi anche gli artisti e i personaggi dello spettacolo che lo hanno incitato, da Fabio Rovazzi (“Daje broder”) ad Antonella Clerici, Giusy Versace e il polistrumentista Saturnino.

