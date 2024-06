Presenti, tra gli altri, Marcel Jacobs e Filippo Tortu

Sergio Mattarella ha consegnato la bandiera italiana agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La cerimonia si è svolta al Quirinale in presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente del Coni Giovanni Malagò. Presenti, tra gli altri, i portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi assieme a Marcel Jacobs e Filippo Tortu, freschi delle medaglie vinte agli Europei di atletica, andati in scena a Roma. Non sono mancati anche Luca Mazzone e Ambra Sabatini, alfieri dell’Italia alle prossime Paralimpiadi.

