Fantastica doppietta azzurra nella gara regina dell'atletica

Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 100 metri maschili agli Europei di atletica di Roma. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso in 10″02. Al secondo posto, a completare una splendida doppietta, l’altro azzurro Chituru Ali che ha chiuso in 10″05. Terzo posto per il britannico Romell Grave (10″06).

