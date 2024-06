Il velocista azzurro: "Tanto dispiacere, vittoria era alla mia portata"

Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri agli Europei di atletica leggera di Roma. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 20″41. Oro allo svizzero Timothè Mumenthaler in 20″28, bronzo per l’altro elvetico William Reais (20″47). Fausto Desalu chiude in quinta posizione con il tempo di 20″59.

Tortu: “Tanto dispiacere, vittoria era alla mia portata”

“Mi sono contratto dopo 50 metri, poi mi sono un po’ incassato pagando quell’avvio tecnicamente imperfetto: il dispiacere è tantissimo, era una vittoria alla mia portata”. Lo ha detto Filippo Tortu dopo la finale dei 200 metri agli Europei di atletica di Roma, chiusa al secondo posto, con l’azzurro in crescita di un gradino rispetto al bronzo della scorsa edizione. “La 4×100? È un obiettivo cui tengo tantissimo, ma prima di parlarne dovrò digerire questa finale”, ha aggiunto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata