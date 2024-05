L'evento al via lunedì 17 giugno a partire dalle ore 20:00 presso lo Stadio dei Marmi di Roma

“Abbraccia l’emozione dei giochi – Sogna insieme a noi le Paralimpiadi“. Questo lo slogan della dodicesima edizione di WEmbrace Games 2024, l’evento di giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’inclusione. Il via lunedì 17 giugno a partire dalle ore 20:00 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. La manifestazione avrà come scopo una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.

La serata è aperta a tutti ed è possibile prenotare il proprio posto ed effettuare una donazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wembrace-games-2024-881345396807

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata