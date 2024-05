Avrebbe cercato di eludere una coda controllata dalla polizia in seguito ad un incidente stradale

Il campione del Masters Scottie Scheffler è stato arrestato dalla polizia venerdì mattina mentre si recava al PGA Championship a Louisville, in Kentucky, con immagini incredibili che lo mostrano ammanettato mentre viene condotto verso un’auto della polizia. Secondo Espn, il n.1 del Golf mondiale sarebbe stato fermato mentre cercava di eludere una coda controllata dalla polizia in seguito ad un incidente stradale in cui sarebbe morto un pedone.

Scottie Scheffler, il momento dell’arresto

Il traffico è stato bloccato per circa un miglio in entrambe le direzioni sull’unica strada che porta al Valhalla Golf Club, con dozzine di veicoli della polizia che lampeggiavano con luci rosse e blu vicino all’ingresso. Scheffler avrebbe tentato di passare da una corsia laterale, quando è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Il golfista, che doveva iniziare il secondo round del torneo alle 8.48 ora locale, è passato davanti a un agente di polizia nel suo Suv, con segni sulla portiera che indicavano che si trattava di un veicolo del PGA Championship. L’ufficiale gli ha urlato di fermarsi e poi si è attaccato all’auto finché Scheffler non si è fermato circa 10 metri dopo. La polizia ha tirato fuori Scheffler dall’auto, lo ha spinto contro la macchina e lo ha immediatamente ammanettato.

