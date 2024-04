La dt Patrizia Giallombardo ha deciso di non inserirlo nel team azzurro per la prova a squadre di nuoto sincronizzato

Non si placano le voci di dissenso in merito all’esclusione dell’azzurro di nuoto sincronizzato Giorgio Minisini dai Giochi di Parigi. A meno di una settimana dalla decisione della dt Patrizia Giallombardo di non inserirlo nel team azzurro per la prova a squadre di sincro, è scattata una petizione sulla piattaforma charge.org per consentire al campione d’Europa e del Mondo, di competere ai Giochi.

”Giorgio Minisini è un atleta eccezionale che ha dedicato la sua vita al nuoto sincronizzato. Ha vinto numerose medaglie e ha portato l’Italia sul podio più alto in molte competizioni internazionali. È un grande esempio per molti giovani che si sono avvicinati a questo sport grazie a lui. Nonostante ciò, non gli è permesso partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel nuoto sincronizzato. Questa decisione nega non solo il diritto di Giorgio di competere, ma anche il diritto dei fan dello sport di vedere uno dei migliori atleti del mondo in azione. Chiediamo quindi che sia consentito a Giorgio Minisini di partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel nuoto sincronizzato. Firmate la petizione per sostenere questa causa”, si legge nella petizione.

