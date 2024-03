Per l'azzurra è la 25esima vittoria in carriera. Seconda nella classifica assoluta degli italiani vincenti in Coppa del Mondo

Federica Brignone ha vinto il SuperG femminile di Kvitfjell, in Norvegia. L’azzurra ha chiuso in 1’37”30 precedendo di 61 centesimi la leader della classifica di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Terza la ceca Ester Ledecka staccata di 79 centesimi. Per quanto riguarda le altre azzurre 15esima Marta Bassino, 18esima Roberta Melesi, 22esima Laura Pirovano, 26esima Teresa Runggaldier e 36esima Nicol Delago. La gara è stata interrotta in più occasioni a causa della nebbia. Per Federica Brignone è la 25esima vittoria in carriera. Con questo successo la valdostana supera Gustavo Thoeni ed è la seconda nella classifica assoluta degli italiani vincenti in Coppa del Mondo guidata dal Alberto Tomba, primo con 50 successi.

Brignone: “Oggi bisognava adattarsi, voglio finire stagione al massimo”

“Ho sempre detto che non voglio vincere una gara-pacco. Può succedere facendo uno sport outdoor che ci siano condizioni particolari. Oggi non posso certo dire di essere scesa con le migliori condizioni, basta guardare le immagini. Poi, probabilmente, qualche atleta che è scesa dopo di me ha trovato condizioni peggiori: mi dispiace”. Così Federica Brignone dopo la vittoria nel SuperG di Kvitfjell. “Sono migliorata moltissimo in velocità rispetto allo scorso anno – ha aggiunto Brignone -, ci ho lavorato tanto, anche con mio fratello, e poi devo ringraziare il mio skiman Sbardellotto che mi mette sempre nelle condizioni migliori. Oggi è stato più tosto il post-gara, che la gara. Nessuno vedeva troppo oggi, bisognava adattarsi. In generale nelle gare dove c’è attesa riesco ad attivarmi al momento giusto. Mi sto divertendo e mi piace quello che faccio. Non vedo per quale motivo dovrei smettere. Poi a fine stagione farò come sempre le valutazioni. Ho lo stesso numero di podi di Stefania Belmondo, atleta che stimo moltissimo. Sono numeri importanti. Penso che a Are farò anche lo slalom e vorrei finire la stagione al mio massimo”.

