Prima medaglia per l'Italia nella competizione

Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica leggera di Glasgow. La conquista Leonardo Fabbri nel lancio del peso con il bronzo conquistato con la misura di 21.96 metri. Medaglia d’oro per il fuoriclasse americano Ryan Crouser con 22.77 metri, argento per il neozalandese Tom Walsh con 22.07 metri. Da segnalare anche l’ottimo quarto posto dell’altro azzurro Zane Weir con 21.85 metri.

Fabbri: “Medaglia della continuità, ora pensiamo a Parigi”

“Siamo stati bravissimi. E’ andata bene, c’era nervosismo prima della gara perchè a entrambi non ci hanno accettato il peso. Una cosa mai successa, mentre c’è qualcuno che fa dei record del Mondo che non sarebbero validi invece a noi rompono le scatole”. Così un Leonardo Fabbri particolarmente nervoso commenta il suo bronzo ai Mondiali indoor di atletica a Glasgow. “E’ la medaglia della continuità, ora pensiamo a Parigi questa era solo una tappa di avvicinamento. Siamo terzi e quarti al mondo e non è una cosa da poco, visto il livello”, ha aggiunto l’azzurro. “Il livello è altissimo, stasera non ho fatto abbastanza ma ora penso a Parigi che è il nostro obiettivo”, ha dichiarato invece Zane.

