Luciano Darderi, 22 anni da compiere tra due giorni, ha vinto il primo e inaspettato titolo Atp della carriera superando nella finale di Cordoba l’argentino Facundo Bagnis per 6-1, 6-4. Un’ora e 25 minuti di gioco, quasi tutti a senso unico, per la terza finale dal 1990 tra due giocatori qualificati: la prima era stata Sydney 2015 tra Victor Troicki e Mikhail Kukushkin e la seconda a Kitzbuhel 2018 tra Martin Klizan e Denis Istomin.

L’azzurro da questa mattina è numero 76 del ranking Atp. “Mi sento benissimo – ha detto Darderi a fine incontro – e non ci posso credere di aver vinto il mio primo titolo Atp. La settimana scorsa sono uscito al secondo turno di un torneo challenger e ora sono qui con questo trofeo in mano. Superare le qualificazioni in un torneo Atp e poi vincere il titolo qui con la mia famiglia, con mio papà e la mia ragazza è davvero un momento speciale. E poi ho fatto un grandissimo salto in classifica mondiale. Davvero non ci posso credere”.

