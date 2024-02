Nella notte tra domenica e lunedì la sfida tra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs

Cresce l’attesa a Las Vegas per la 58esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato Nfl l’evento più seguito dagli sportivi americani. Tanti i tifosi di San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs che sono già nella metropoli del Nevada affollando le fan zone ricche di giochi e iniziative. La partita è in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì a partire dalle 00:30. I Kansas City Chiefs campioni in carica puntano a un bis che manca da 19 anni.

