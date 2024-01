Pronto l'intervento delle squadre di soccorso antincendio, giocatore e famiglia al sicuro

Paura per Tyreek Hill, giocatore della squadra Nfl dei Miami Dophins, e per la sua famiglia dopo con un grosso incendio è divampato nella sua villa nel Southwest Ranches a circa 30 miglia a nord-ovest di Miami. Hill era all’allenamento quando è stato informato del rogo. Alcuni membri della sua famiglia però erano in casa. Pronto l’intervento delle squadre di soccorso antincendio intervenute prontamente. “Lui e la sua famiglia sono al sicuro”, ha detto l’agente del giocatore Drew Rosenhaus precisando che sono in corso delle indagini per stabilire le cause dell’incendio e che le fiamme sono rimaste circoscritte a una stanza.

