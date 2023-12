Decimo posto per l'altra italiana Marta Bassino

Mikaela Shiffrin vince la discesa di St. Moritz, domando la Corviglia nel tempo di 1’28″84, e conquistando la quarta vittoria in discesa della carriera, sulle 91 totali. L’americana ha preceduto le due leader azzurre: Sofia Goggia, seconda a 15 centesimi dalla leader, a causa di qualche sbavatura nel tratto centrale del percorso, mentre si è piazzata al terzo posto, con solo 2 centesimi in più rispetto alla Goggia, un’ottima Federica Brignone, partita con il pettorale numero 1 e quindi senza riferimenti. Per la carabiniera valdostana il computo dei podi tocca quota 60, mentre per la campionessa bergamasca delle Fiamme Gialle si tratta del podio numero 50 in carriera. Ottima Cornelia Huetter, quarta a 28 centesimi da Shiffrin, davanti a due compagne di squadra: Mirjam Puchner e Stephanie Venier, fra le quali si inserisce la tedesca Emma Aicher. In casa Italia si registra anche l’eccellente decimo posto di Marta Bassino, sempre più in fiducia sugli sci, a soli 69 centesimi dalla leader. Nicol Delago è 20esima a 1″31, 24esima è Laura Pirovano con 1″61 di ritardo e 26esima Nadia Delago a 1″70.

