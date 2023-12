Dopo la decisione del Comitato Olimpico spetterà all'organo di governo di ogni singola disciplina valutare lo status di ogni singolo atleta

Alcuni atleti russi e bielorussi potranno competere alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Lo ha annunciato il Cio. La decisione del Comitato Olimpico Internazionale conferma le iniziative avviate un anno fa per reintegrare Mosca e Minsk nello sport globale, e nove mesi dopo ha esortato gli organi di governo dello sport a cercare modi per consentire ai singoli atleti di competere.

Spetterà all’organo di governo di ogni sport olimpico valutare e far rispettare lo status di atleti neutrali per i singoli atleti che non hanno sostenuto attivamente la guerra e non hanno un contratto con agenzie di sicurezza militari o statali. Gli atleti a cui verrà concesso lo status di atleti neutrali devono competere senza identità nazionale di bandiera, inno o colori. La Russia resta bandita dagli sport di squadra.

Il Cio ha affermato che otto russi e tre bielorussi sono tra i 4.600 atleti di tutto il mondo che finora si sono qualificati per i Giochi estivi, che si apriranno a luglio. Mosca ha inviato 335 atleti alle Olimpiadi di Tokyo che si sono tenute nel 2021, ma è probabile che solo qualche decina gareggerà a Parigi. Atleti e funzionari ucraini, incluso il presidente Volodymyr Zelenskyy, hanno ripetutamente esortato il Cio a escludere completamente Russia e Bielorussia dalle Olimpiadi a causa dell’invasione iniziata nel febbraio 2022.

I vertici ucraini hanno sottolineato come qualsiasi medaglia olimpica vinta dai russi sarà usata da Mosca come propaganda. “Solo un numero molto limitato di atleti si qualificherà attraverso i sistemi di qualificazione esistenti degli organi direttivi”, ha affermato il Cio in una nota. Il governo russo e i suoi funzionari sportivi hanno spesso insistito sul fatto che qualsiasi limitazione sui propri atleti è politicizzata e inaccettabile. La posizione più dura, in merito, è stata assunta dalla World Athletics di atletica leggera, che ha escluso tutti i russi dalle competizioni internazionali dall’inizio dell’invasione. Una nuova tregua olimpica per Parigi è stata approvata questo mese alle Nazioni Unite a New York, anche se con solo 118 voti a favore da parte dei 193 Stati membri. Russia e Siria si sono astenute.

