Dopo dieci mesi Daniele Scardina torna a casa e trascorrerà il Natale con la famiglia. E’ stato lo stesso pugile, ricoverato dallo scorso 28 febbraio in ospedale dopo un malore accusato in allenamento che lo fece andare in coma, ad annunciarlo con un posto sui suoi profili social.

Il post su Instagram: “Continuo a lottare per un sogno”

“Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto”, ha scritto King Toretto. “Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”, ha aggiunto.

